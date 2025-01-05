На Кубани без света остались город и два сельских поселения

На Кубани без света остались город и два сельских поселенияВ Апшеронском районе столица муниципалитета и ещё два населённых пункта: Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения по-прежнему остаются без электричества.
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