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Царьград

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Губернатор Гладков: Дрон поражает авто, мать погибла, дочь тяжело ранена

Губернатор Гладков: Дрон поражает авто, мать погибла, дочь тяжело ранена

В Грайворонском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. В результате трагедии погибла женщина, её дочь, находившаяся за рулём, получила серьёзные ранения.

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