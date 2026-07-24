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Царьград

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"Славянский кирпич" получил 28 млн рублей после атак ВСУ

"Славянский кирпич" получил 28 млн рублей после атак ВСУ

Компания "Славянский кирпич" в Славянске-на-Кубани получила почти 30 млн рублей страховых выплат за ущерб от атак ВСУ.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
страшно подумать какие выплаты  получит вайлдберис ................
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1 м.