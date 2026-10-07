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ДумаТВ

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Россия примет меры в случае конфискации Канадой активов

Россия примет меры в случае конфискации Канадой активов

Москва предупредила Канаду о немедленном ответе в случае попыток изъять российскую собственность. В России считают подобные меры незаконными и указывают на возможные последствия для самой Канады.

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