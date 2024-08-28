Экс-гендиректор "Спартака" Первак заявил об однообразии в игре команды

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак после поражения красно-белых махачкалинскому "Динамо" в матче третьего круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что игра столичной команды выглядит однообразно.
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