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Экс-гендиректор "Спартака" Первак заявил об однообразии в игре команды

Экс-гендиректор "Спартака" Первак заявил об однообразии в игре команды

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак после поражения красно-белых махачкалинскому "Динамо" в матче третьего круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что игра столичной команды выглядит однообразно.

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