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Унижение России. За что положили столько жизней? Русских прогнали из Тартуса. Договоры аннулированы. Судам запретили эвакуацию

Унижение России. За что положили столько жизней? Русских прогнали из Тартуса. Договоры аннулированы. Судам запретили эвакуацию

Поступили сообщения, что русских буквально прогнали из Тартуса, аннулировав соглашения, заключённые с правительством Башара Асада.

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