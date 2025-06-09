В Киеве рассказали о приоритетах Зеленского в конфликте на Украине

Соскин: Для Зеленского системы Patriot важнее погибших военных Выпады украинского лидера Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot демонстрируют, что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ.