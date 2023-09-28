Колонны в парке «Россия — моя история» в Петербурге обновят за 7 млн рублей

Изначально МВЦ планировал выделить на работы до 10,2 млн. Музейно-выставочный центр выбрал поставщика, который займётся ремонтом облицовки колонн в историческом парке «Россия — моя история» на Бассейной улице, пишет «Деловой Петербург».