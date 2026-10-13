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Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США

Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США

Американское издание The Telegraph 13 октября опубликовало материал, в котором признаёт, что Украина по-прежнему остаётся в опасной зависимости от Соединённых Штатов, несмотря на все попытки Владимира Зеленского снизить роль Вашингтона .

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