"Дональд стесняется": Сигналы о переговорах Путина и Трампа становятся всё более странными. Пинчук иронично ответил "ждунам"

ТГ

Татьяна Гусева

Ни на Западе, ни в штатах никто и никогда не держит слово. Если они хотят договориться о чем-то, то даже подписав договор, это не значит, что дело решено. В любой момент им кто-то предложит более выгодное предложение, и они порвут подписанное соглашение. Поэтому, можно не думать всерьёз о договоре, ничего он значить не будет.