"Дональд стесняется": Сигналы о переговорах Путина и Трампа становятся всё более странными. Пинчук иронично ответил "ждунам"
Царьград
коллаж царьграда
Сигналы о переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа становятся всё более странными.
Комментарии
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Этот Дональд гнусное трепло, его манера говорить и претворять свои планы в жизнь расходятся в течение суток....Очередные двойные стандарты и ложь....
Похоже, скоро в очередной раз ляжет на то же самое место. Обидно и смешно. За что боролись?
Ни на Западе, ни в штатах никто и никогда не держит слово. Если они хотят договориться о чем-то, то даже подписав договор, это не значит, что дело решено. В любой момент им кто-то предложит более выгодное предложение, и они порвут подписанное соглашение. Поэтому, можно не думать всерьёз о договоре, ничего он значить не будет.
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