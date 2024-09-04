В России перечислили меры по ужесточению правил пребывания мигрантов в стране

Депутат Бессараб: в РФ есть проблемы с нелегальными трудовыми мигрантами Мигранты теперь не смогут получить гражданство России без постановки на воинский учет, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.