«Немецкие агенты». Польша стремиться сорвать альянс между Киевом и Берлином

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи представителей МИД стран — членов ЕС заявил о помощи Украине, «не зависящей от событий на поле боя».
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