Герой мема Никита Литвинков попал в больницу с передозировкой

Три дня он находился в реанимации.Pr Scr youtube.com--> Никита Литвинков, ставший героем мема «борщ с капустой, но не красный» оказался в реанимации московской больницы с подозрением на передозировку психотропными веществами.
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