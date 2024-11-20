Акция по списанию пеней для должников от регионального оператора

С 1 ноября по 31 декабря 2024 года ООО «УК «Зелёная роща» проводит акцию «Оплати долг без пени!», в рамках которой физические могут избавиться от начисленных пеней при погашении всей задолженности за вывоз ТКО.
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