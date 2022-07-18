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Седнев о матче с «Аксу»: «Победа не доставила особого удовольствия. Нет ощущения, что она была такой тяжелой»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч 2-го тура группового этапа Кубка Казахстана против «Аксу» (2:0).

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