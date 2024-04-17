История одного фото: чтец молитв в Непале

Снимок я сделал во время путешествия по Королевству Мустанг, на высоте примерно 3800 метров. Это бывшее монархическое государство в верховьях реки Кали-Гандаки в Непале, существовало с конца XIV века и до 2008 года.
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