Знай наших 💪 🥋23-25 апреля в Волгограде проходило Первенство Волгоградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
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Знай наших 💪 🥋23-25 апреля в Волгограде проходило Первенство Волгоградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.