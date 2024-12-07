Отшлепала епископа. Вот чем я зарабатываю на жизнь: воплощаю чужие фантазии

В верхних комнатах Вестминстерского аббатства довольно прохладно, но к тому моменту, как я до них дошла, я уже вся вспотела — чтобы попасть туда, пришлось снять каблуки и пробежаться по крутым ступенькам.
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