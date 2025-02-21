Заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян: «Главное отличие театра от съемочной площадки в том, что кино — это гостиница, а театр — коммуналка»

Александр Адабашьян многие свои проекты называет авантюрой. В числе авантюр — режиссерский дебют в опере («Борис Годунов» в Мариинском театре) и в кино (фильм «Мадо, до востребования» был снят во Франции и получил призы на фестивалях в Каннах и Равенне).