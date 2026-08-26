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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасилин против удаления Глушенкова: «Есть дух игры. Для меня на вторую желтую это столкновение не тянет»

Алексей Гасилин недоволен удалением Максима Глушенкова в игре между « Зенитом » и « Спартаком » (0:2).

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