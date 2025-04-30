Военный эксперт Юрий Подоляка назвал бесценной помощь бойцов КНДР в Курской области. В РФ назвали город на Украине, до которого должна быть буферная зона Буферная зона, которая могла бы эффективно защитить приграничные регионы России от регулярных обстрелов, должна охватывать территорию вплоть до города Конотоп Сумской области.