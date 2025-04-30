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В РФ назвали город на Украине, до которого должна быть буферная зона

В РФ назвали город на Украине, до которого должна быть буферная зона

Военный эксперт Юрий Подоляка назвал бесценной помощь бойцов КНДР в Курской области. В РФ назвали город на Украине, до которого должна быть буферная зона Буферная зона, которая могла бы эффективно защитить приграничные регионы России от регулярных обстрелов, должна охватывать территорию вплоть до города Конотоп Сумской области.

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Комментарии
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holms sherlok
буферная зона от львова до варшавы
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20 час.
ВР
Вера Роднова
Если он атакует Парад,Путин его грохнет. Его бункер на кирпичики разберет.
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19 час.
Зоя Гольдштаб
От Львова до Варшавы!!!!!!!!
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13 час.
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