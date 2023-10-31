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Три в воздух, последний - в лоб: Кадыров предупредил каждого бунтаря. Приказ отдан

Три в воздух, последний - в лоб: Кадыров предупредил каждого бунтаря. Приказ отдан

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания с правоохранителями заявил, что в случае массовых беспорядков в республике полиции можно сделать три предупредительных выстрела в воздух, а четвёртый - в лоб бунтарям.

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Комментарии
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Россиянин
Вот это очень правильное решение. Конечно, со стороны Запада обязательно раздастся вонь. Но пусть нюхают собствые нечитоты. А их уних там, Авгиевы конюшни.
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