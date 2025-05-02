«Война для них закончена»: екатеринбуржец нашел под Волгоградом тела трех советских солдат. Фото

Екатеринбуржец, руководитель поискового отряда «Крылья Отечества» Михаил Биржаков вместе с товарищами нашел возле поселка Самофаловка Волгоградской области захоронение советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.
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