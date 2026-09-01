Lindsay Clancy jury says it's deadlocked; judge says try again

The jury in the Lindsay Clancy trial on Tuesday told the judge that they were deadlocked, and he told them to keep trying for a verdict.
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