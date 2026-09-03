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test mazurok

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💦 Ряд населенных пунктов Крыма остается без воды из-за аварии на сетях По информации предприятия «Вода Крыма», ограничения затронули Судак, посёлки Орджоникидзе, Щебетовка, Коктебель, Курортное и Новый Свет, а также сёла Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.

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