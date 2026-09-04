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Царьград

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Жилец многоэтажки тайно разводил акул прямо под квартирами

Жилец многоэтажки тайно разводил акул прямо под квартирами

Мужчина разводил около десяти крупных рыб, за что теперь ему грозит крупный штраф и обязательный демонтаж бассейна.

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