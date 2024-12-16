В арабских населенных пунктах запускают городские системы контроля

В соответствии с указанием премьер-министра, министерство внутренних дел, государственная прокуратура и штаб по борьбе с преступностью в арабском секторе при министерстве главы правительства продвигают программу по созданию городских систем контроля за соблюдением закона и судебного преследования в арабском секторе .