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Московский комсомолец в Израиле

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В арабских населенных пунктах запускают городские системы контроля

В арабских населенных пунктах запускают городские системы контроля

В соответствии с указанием премьер-министра, министерство внутренних дел, государственная прокуратура и штаб по борьбе с преступностью в арабском секторе при министерстве главы правительства продвигают программу по созданию городских систем контроля за соблюдением закона и судебного преследования в арабском секторе .

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