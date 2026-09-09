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42 года спустя: как сложились судьбы и чем живут актёры комедии «Любовь и голуби»

42 года спустя: как сложились судьбы и чем живут актёры комедии «Любовь и голуби»

Лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби», вышедшая на экраны в 1984 году, мгновенно завоевала любовь миллионной аудитории.

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