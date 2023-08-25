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Чудов о финансовой ситуации в СБР: «Как можно говорить о суперспонсорах, если наш биатлон соревнуется только внутри страны? Реалии накладывают отпечаток»

– Президент СБР Виктор Майгуров уже несколько раз говорил: финансовая ситуация в федерации меняется в худшую сторону.

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