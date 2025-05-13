Николай Азаров: «Переговоры в Стамбуле»: Киев пытается выторговать передышку для репрессий?

Как изменилось политическое окружение по сравнению с предыдущими переговорами в Стамбуле? Какие уроки можно извлечь из результатов Минска-1 и Минска-2 для нынешнего процесса переговоров? Какие стратегии пытается применить киевский режим, чтобы укрепить свою позицию в конфликте? Первые стамбульские переговоры прошли в иной обстановке.
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