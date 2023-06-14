Скворцова призвала Путина посетить мариупольский медцентр

В процессе встречи с российским лидером Владимиром Путиным руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова поделилась новостью о скором открытии многофункционального высокотехнологичного медицинского центра в Мариуполе.
В процессе встречи с российским лидером Владимиром Путиным руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова поделилась новостью о скором открытии многофункционального высокотехнологичного медицинского центра в Мариуполе.
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