Снайперы ВС РФ уничтожили расчет дронов-камикадзе ВСУ в Новомихайловке

Группа тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидирует наиболее опасные цели украинских боевиков и помогают российским штурмовикам отодвигать линию фронта еще дальше от ранее освобожденной Новомихайловки.
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