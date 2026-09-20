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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голкипер «Матч ТВ» Швагирев покинул команду из-за того, что он остался на скамейке запасных на матч с «Народной Командой»

Вратарь Максим Швагирев покинул « Матч ТВ ». По информации телеграм-канала «Матч! Медиафутбол», голкиперу не понравилось то, что его оставили на скамейке запасных на матч против « Народной Команды ».

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