Донские Росгвардейцы открыли новую лабораторию

Сегодня в Новочеркасске на территории Первого окружного военного госпиталя командующий Южным округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Турченюк ввел в эксплуатацию новый модульный лабораторный корпус.
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