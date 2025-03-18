Позже выходите на пенсию: в Госдуме раскрыли способ повысить размер пенсии

Бизнесмены могут повысить размер своих будущих пенсий. В Госдуме раскрыли, как это можно сделать. Так, предприниматели имеют возможность увеличить размер своих будущих пенсий через дополнительные страховые взносы, отсрочку выхода на пенсию и совмещение предпринимательской деятельности с работой по ….