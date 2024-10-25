Долговой удар: экономика России демонстрирует признаки охлаждения

Экономика в конце III — начале IV квартала демонстрирует признаки охлаждения. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).
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