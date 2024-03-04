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Города, освещенные только звездами

Города, освещенные только звездами

Как бы выглядели крупнейшие мегаполисы в мире ночью без освещения? Французский фотограф Тьерри Коэн решил это проверить и создал уникальный фотопроект Darkened Cities — города, освещенные только звездами.

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