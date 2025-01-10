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Царьград

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Проблему нехватки денег после Нового года надо решить двойным авансом - Депутат Госдумы

Проблему нехватки денег после Нового года надо решить двойным авансом - Депутат Госдумы

Депутат Гаврилов предложил ввести повсеместную практику двойных январских авансов для спасения людей от посленовогоднего безденежья.

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