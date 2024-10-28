В Грузии потребовали проведения повторных выборов под контролем Запада

Международная избирательная комиссия должна провести в Грузии повторные парламентские выборы, 28 октября заявил один из лидеров партии «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе на митинге оппозиции у парламента в Тбилиси.
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