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Московский комсомолец в Израиле

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Дипломатия по хамасовски: голуби на словах, ястребы на деле

Дипломатия по хамасовски: голуби на словах, ястребы на деле

Уже несколько часов,  мы наблюдаем удивительную метаморфозу – ХАМАС, организация, чья идентичность десятилетиями была неразрывно связана с железной хваткой над Газой, внезапно предстала перед нами в образе скромной невесты, отказывающейся от власти .

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