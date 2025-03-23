Дипломатия по хамасовски: голуби на словах, ястребы на деле

Уже несколько часов, мы наблюдаем удивительную метаморфозу – ХАМАС, организация, чья идентичность десятилетиями была неразрывно связана с железной хваткой над Газой, внезапно предстала перед нами в образе скромной невесты, отказывающейся от власти .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)