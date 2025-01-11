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Украинский военный: под контролем ВСУ осталась лишь небольшая часть Торецка

Украинский военный: под контролем ВСУ осталась лишь небольшая часть Торецка Под контролем ВСУ осталась лишь небольшая часть Торецка (украинское название Дзержинска, ДНР).

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