Саудовская Аравия завершила первую из своих мегастроек

Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom Некогда пустынный остров Синдал в Красном море площадью примерно 840 тысяч квадратных метров превратился в роскошный курорт с гостиницами, гольф-клубом и большой пристанью для суперъяхт.