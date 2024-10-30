Саудовская Аравия завершила первую из своих мегастроек

Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom Некогда пустынный остров Синдал в Красном море площадью примерно 840 тысяч квадратных метров превратился в роскошный курорт с гостиницами, гольф-клубом и большой пристанью для суперъяхт.
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