Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично

Здравствуйте! Кем же они себя возомнили? Гласом народа? Элитой? Высшим сортом? Они действительно считают, что в праве унижать и оскорблять простой народ, которому, по идее, должны служить? Или это банальное хамство, которое иногда проскакивает от чувства собственной важности.
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