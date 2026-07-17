Максим Забелин сообщил об осмотре 800 тысяч детей в Подмосковье

В Московской области более 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала 2026 года. Обследования проводятся в поликлиниках и образовательных учреждениях, позволяя вовремя выявить заболевания, сообщил Максим Забелин.
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