НТВ

939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Безбадченко
    Поп спросил бы за сколько и всё!В Казани имам отк...
  • Геннадий Бережнов
    Упёртый Козак будет ездить до посинения. Однако работа идёт и деньги капают.Козак: встреча по...
  • василий чадов
    Когда США на Украине проводят учения-это напряжение не создаёт.Россия и Белорусс...

Politico: Байден назвал союзникам дату «нападения на Украину»

Politico: Байден назвал союзникам дату «нападения на Украину»

В США вышла очередная статья, в которой рассказывают о подготовке «вторжения России» на Украину.Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы «может совершить нападение на Украину» 16 февраля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх