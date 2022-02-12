Politico: Байден назвал союзникам дату «нападения на Украину»

В США вышла очередная статья, в которой рассказывают о подготовке «вторжения России» на Украину.Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы «может совершить нападение на Украину» 16 февраля.
В США вышла очередная статья, в которой рассказывают о подготовке «вторжения России» на Украину.Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы «может совершить нападение на Украину» 16 февраля.
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