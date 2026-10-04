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Лучевая терапия при раке: как проходит лечение и чего ждать пациенту

Лучевая терапия при раке: как проходит лечение и чего ждать пациенту

Лучевая терапия - один из основных методов лечения онкологических заболеваний. Её применяют при многих видах рака, на разных стадиях и с разными целями: от полного избавления от опухоли до облегчения симптомов запущенной болезни.

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