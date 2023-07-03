Военное обозрение

3 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Как эта полукровка греческая и гнида фашистская задолбала. Вот кого действительно надо уничтожать так это этих ублюдк...Глава Минобороны ...
  • Валентин Щербаков
    А судьи кто, извращенцы из гейропы и пиндостана...В Гааге открылся ...
  • Константин Котельников
    Недоедает, Мишико, видимо, в тюрьме не тот сорт мраморной говядины и вместо белужей икры кабачковой пичкают. Ему бы с...Появились новые ф...

Климат и судьба: Средневековье в теплые и холодные годы

Климат и судьба: Средневековье в теплые и холодные годы

Последнее событие, письменно зафиксированное в истории скандинавских гренландцев – свадьба, проведённая в 1408 году в церкви в Хвальсее (хотя сама запись о ней была сделана позже в Исландии), которая сейчас представляет собой наиболее сохранившиеся руины скандинавских строений в Гренландии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх