Климат и судьба: Средневековье в теплые и холодные годы

Последнее событие, письменно зафиксированное в истории скандинавских гренландцев – свадьба, проведённая в 1408 году в церкви в Хвальсее (хотя сама запись о ней была сделана позже в Исландии), которая сейчас представляет собой наиболее сохранившиеся руины скандинавских строений в Гренландии.