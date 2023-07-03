Климат и судьба: Средневековье в теплые и холодные годы

Последнее событие, письменно зафиксированное в истории скандинавских гренландцев – свадьба, проведённая в 1408 году в церкви в Хвальсее (хотя сама запись о ней была сделана позже в Исландии), которая сейчас представляет собой наиболее сохранившиеся руины скандинавских строений в Гренландии.
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