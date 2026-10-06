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ТАСС

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Боец Молчанов: расчет "Мста-С" поражает противника за минуту с получения команды

Боец Молчанов: расчет "Мста-С" поражает противника за минуту с получения команды

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" способен поразить противника в течение минуты с момента получения задачи от командира орудия.

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