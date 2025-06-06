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Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...«Тебе какое дело?...
  • Виктор Борисов
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В России заявили о смелости Трампа и Маска

В России заявили о смелости Трампа и Маска

Американский президент Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск одержали победу в борьбе с «глубинным государством», заявил глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

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