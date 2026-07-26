Песков: В позиции Трампа по Украине есть дуализм — Москве импонирует готовность США к миру, но оружие Киеву продолжает поступать

В Кремле заявили, что реакция на предложения по урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам РФРоссия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.