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Daily Storm

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Песков: В позиции Трампа по Украине есть дуализм — Москве импонирует готовность США к миру, но оружие Киеву продолжает поступать

Песков: В позиции Трампа по Украине есть дуализм — Москве импонирует готовность США к миру, но оружие Киеву продолжает поступать

В Кремле заявили, что реакция на предложения по урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам РФРоссия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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